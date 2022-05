Nuovo gioiello per le Gallerie d’Italia: aperta la sede di Napoli (Di martedì 24 maggio 2022) Intesa Sanpaolo ha inaugurato le “Gallerie d’Italia – Napoli", una nuova apertura che si aggiunge a quella di Torino. Tra le opere in mostra anche il Martirio di sant’Orsola di Caravaggio Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 maggio 2022) Intesa Sanpaolo ha inaugurato le “", una nuova apertura che si aggiunge a quella di Torino. Tra le opere in mostra anche il Martirio di sant’Orsola di Caravaggio

Advertising

AndreaCorrado_ : Semplice, bella ma unica ?? Si aggiunge un nuovo #Gioiello alla collezione #PrimaveraJewels ?? Realizzata interamen… - sssunflower____ : L’evoluzione personale che harry ha fatto in questi anni è tutta racchiusa in quel gioiello che è il nuovo album. S… - laRoyalBlood_ : Nuovo gioiello per il bridge piercing in piena fronte da prendere?? - infoitsport : CORSPORT – Napoli, nuovo summit di mercato: Politano in uscita, si punta un gioiello del Sassuolo - Ariel48536344 : RT @maxpesciolino: @DavideR46325615 @Ariel48536344 Il nuovo Safari Roma Altro che Africa #Castro_pretorio_Jungle Quanti esaltati c'è stan… -