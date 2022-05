Non solo il Napoli su Gollini: spunta un altro club di Serie A (Di martedì 24 maggio 2022) Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, è finito nel mirino di molti club di Serie A. Tra questi, c’è anche il Napoli: il club di De Laurentiis, infatti, avrebbe considerato l’ipotesi di ingaggiarlo per sbrogliare la matassa portieri. Non c’è solo il Napoli, però, su Gollini. L’estremo difensore tornerà all’Atalanta dal prestito al Tottenham, ma chiuso da Musso, cercherà una nuova sistemazione: ecco il motivo per cui fa gola a numerose squadre in cerca di un portiere. Gollini (Photo by Alex Davidson/Getty Images) A farci un pensiero, ci sarebbe anche il Torino. Nel corso dell’incontro di ieri tra Urbano Cairo e Ivan Juric, presidente e allenatore granata, è intervenuto anche l’agente del mister, Beppe Riso. Quest’ultimo non ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 24 maggio 2022) Pierluigi, portiere dell’Atalanta, è finito nel mirino di moltidiA. Tra questi, c’è anche il: ildi De Laurentiis, infatti, avrebbe considerato l’ipotesi di ingaggiarlo per sbrogliare la matassa portieri. Non c’èil, però, su. L’estremo difensore tornerà all’Atalanta dal prestito al Tottenham, ma chiuso da Musso, cercherà una nuova sistemazione: ecco il motivo per cui fa gola a numerose squadre in cerca di un portiere.(Photo by Alex Davidson/Getty Images) A farci un pensiero, ci sarebbe anche il Torino. Nel corso dell’incontro di ieri tra Urbano Cairo e Ivan Juric, presidente e allenatore granata, è intervenuto anche l’agente del mister, Beppe Riso. Quest’ultimo non ...

Advertising

Pontifex_it : Chi accoglie un bisognoso compie non solo un atto di #carità, ma anche di #fede, perché riconosce Gesù nel fratello e nella sorella. - chetempochefa : «L’omertà non è solo quella mafiosa, ma c’è quella istituzionale che è più grave» Fiammetta Borsellino a #CTCF da… - marcofurfaro : Una buona notizia: Amin, il giovane steward vittima di insulti razzisti durante #LazioVerona, ha presentato una den… - monanasbing : forse perché non conosco la città ecc, ho un vibe stranissimo, non so perché, sicuramente è solo ansia e suggestione - BagnascoCarlo : Ma perché parlare solo di errori e così spesso? Perché non enfatizzare anche i 100 milioni già investiti, i conti i… -