“Non posso”. Guendalina Tavassi abbandona l’Isola dei Famosi: il motivo (Di martedì 24 maggio 2022) Guendalina Tavassi abbandona l’Isola dei Famosi. La decisione nel corso della 19esima puntata, quando Ilary Blasi ha chiesto a tutti i naufraghi se volessero o meno continuare la loro esperienza a fronte dell’allungamento del reality show di Canale 5 fino a giugno. Dopo l’addio di Alessandro Iannoni, anche quello dell’ex gieffina: l’Isola dei Famosi perde dunque due grandi protagonisti per motivi diversi. Il figlio di Carmen Di Pietro deve tornare in Italia per via di alcuni esami all’università, Guendalina Tavassi abbandona invece per i figli. Guendalina Tavassi abbandona l’Isola dei Famosi: il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 maggio 2022)dei. La decisione nel corso della 19esima puntata, quando Ilary Blasi ha chiesto a tutti i naufraghi se volessero o meno continuare la loro esperienza a fronte dell’allungamento del reality show di Canale 5 fino a giugno. Dopo l’addio di Alessandro Iannoni, anche quello dell’ex gieffina:deiperde dunque due grandi protagonisti per motivi diversi. Il figlio di Carmen Di Pietro deve tornare in Italia per via di alcuni esami all’università,invece per i figli.dei: il ...

