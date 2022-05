“Non passa lo straniero”. Lo spirito del 24 maggio e l’eredità degli eroi del Piave (Di martedì 24 maggio 2022) Ripubblichiamo questo articolo di Valerio Benedetti in occasione del 24 maggioRoma, 24 mag – Un fiume e una trincea nel destino, la vittoria e l’oblio come destinazione. Si potrebbe riassumere così la storia di quei soldati italiani, tra fanti, marinai, aviatori e artiglieri che, da quel fatale 24 maggio 1915, hanno combattuto per quattro lunghi anni una delle più terribili guerre dell’era moderna. Con milioni di mobilitati e 600mila caduti, è stato altissimo il prezzo pagato da un’intera generazione per difendere i confini della nazione e permettere a Trento e Trieste di riabbracciare la madre patria. Un tributo di sangue che però, a più di un secolo di distanza da quegli eventi, non viene più omaggiato come meriterebbe. Il globalismo senza confiniGià, perché il destino degli eroi che, dal 24 maggio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 24 maggio 2022) Ripubblichiamo questo articolo di Valerio Benedetti in occasione del 24Roma, 24 mag – Un fiume e una trincea nel destino, la vittoria e l’oblio come destinazione. Si potrebbe riassumere così la storia di quei soldati italiani, tra fanti, marinai, aviatori e artiglieri che, da quel fatale 241915, hanno combattuto per quattro lunghi anni una delle più terribili guerre dell’era moderna. Con milioni di mobilitati e 600mila caduti, è stato altissimo il prezzo pagato da un’intera generazione per difendere i confini della nazione e permettere a Trento e Trieste di riabbracciare la madre patria. Un tributo di sangue che però, a più di un secolo di distanza da quegli eventi, non viene più omaggiato come meriterebbe. Il globalismo senza confiniGià, perché il destinoche, dal 24...

