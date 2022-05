“Noi torniamo in Italia”. Isola dei Famosi, la scelta dei concorrenti. Ilary Blasi senza parole (Di martedì 24 maggio 2022) Puntata scoppiettante dell’Isola dei Famosi: Blind, Licia e Guendalina abbandonano il gioco. Ma cosa è successo durante la 19esima puntata? Come si saprà oramai, il reality show è stato prolungato per ancora per un mese. La finalissima infatti è fissata per il 27 giugno 2022. È per questo cambio che tutti i naufraghi hanno potuto scegliere se restare o tornare a casa come da accordi pregressi. Naturalmente non tutti hanno accettato di restare, anzi (leggi qui la sfuriata di Ilary). La scelta naturalmente riguardava solo i veterani dell’Isola: gli ultimi arrivati già sapevano del prolungamento. È per questo che Blind, Licia e Guendalina abbandonano il gioco. Nei primi istanti del programma Carmen Di Pietro ha dovuto scegliere in quale delle due fazioni stare. La donna ha optato per 4 veterani e due ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Puntata scoppiettante dell’dei: Blind, Licia e Guendalina abbandonano il gioco. Ma cosa è successo durante la 19esima puntata? Come si saprà oramai, il reality show è stato prolungato per ancora per un mese. La finalissima infatti è fissata per il 27 giugno 2022. È per questo cambio che tutti i naufraghi hanno potuto scegliere se restare o tornare a casa come da accordi pregressi. Naturalmente non tutti hanno accettato di restare, anzi (leggi qui la sfuriata di). Lanaturalmente riguardava solo i veterani dell’: gli ultimi arrivati già sapevano del prolungamento. È per questo che Blind, Licia e Guendalina abbandonano il gioco. Nei primi istanti del programma Carmen Di Pietro ha dovuto scegliere in quale delle due fazioni stare. La donna ha optato per 4 veterani e due ...

