Noel Gallagher all'ospedale, ferito dal padre di Ruben Dias durante la partita del Manchester City (Di martedì 24 maggio 2022) Il terzo goal del Manchester City è costato una corsa di Noel Gallagher all'ospedale. L'ex Oasis si trovava sugli spalti dell'Etihad Stadium per assistere alla gara della sua squadra del cuore contro l'Aston Villa. Il City ha vinto la partita, e dopo la terza rete messa a segno da Gundogan, autore di una doppietta, il cantautore e chitarrista britannico è stato raggiunto da una testata. L'artista ha raccontato l'accaduto a TalkSport. In quel momento si trovava allo stadio insieme alla sua famiglia. Con il terzo goal, il Manchester City ha raggiunto la rimonta contro l'Aston Villa, passando da 0-2 a 3-2. Per i tifosi è stata una gioia immensa, per questo Noel – come lui stesso racconta – ha consegnato suo figlio ai ...

