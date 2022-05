No, Saviano non ha rivelato di essersi arricchito grazie al trading di criptovalute? (Di martedì 24 maggio 2022) Il 24 maggio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un articolo pubblicato il 18 maggio su Facebook. L’articolo oggetto della segnalazione si intitola “RAPPORTO SPECIALE: l’ultimo investimento di Roberto Saviano ha lasciato gli esperti a bocca aperta e spaventato le banche” e racconta di un intervento di Roberto Saviano alla trasmissione di Rai3 Che tempo che fa andata in onda «la scorsa settimana», nel quale lo scrittore e giornalista avrebbe spiegato di essere diventato milionario «nel giro di 3-4 mesi» grazie al trading di criptovalute, ovvero agli investimenti in valute digitali. L’articolo aggiunge che «dopo la sua intervista, Mediobanca ha chiamato per bloccarne la messa in onda, ma era troppo tardi» e si conclude con una ... Leggi su facta.news (Di martedì 24 maggio 2022) Il 24 maggio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un articolo pubblicato il 18 maggio su Facebook. L’articolo oggetto della segnalazione si intitola “RAPPORTO SPECIALE: l’ultimo investimento di Robertoha lasciato gli esperti a bocca aperta e spaventato le banche” e racconta di un intervento di Robertoalla trasmissione di Rai3 Che tempo che fa andata in onda «la scorsa settimana», nel quale lo scrittore e giornalista avrebbe spiegato di essere diventato milionario «nel giro di 3-4 mesi»aldi, ovvero agli investimenti in valute digitali. L’articolo aggiunge che «dopo la sua intervista, Mediobanca ha chiamato per bloccarne la messa in onda, ma era troppo tardi» e si conclude con una ...

