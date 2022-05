No, nel 2019 Bill Gates non ha «messo a punto» un vaccino contro il vaiolo delle scimmie (Di martedì 24 maggio 2022) Il 24 maggio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un tweet pubblicato il 21 maggio 2022 dalla scrittrice fantasy Silvana De Mari, sospesa nel 2021 dall’ordine dei medici (e di cui ci siamo occupati in svariate occasioni). Si legge: «Abbiamo il vaiolo delle scimmie. Incredibilmente Bill Gates ha messo a punto un vaccino contro questo virus dal 2019, intuendo che tra tutti i patogeni esistenti questo sarebbe diventato problematico. È stato il Cielo che ci ha mandato Gates. Le cavallette erano terminate». Le informazioni riportate veicolano delle informazioni false ed errate. Innanzitutto, il vaiolo ... Leggi su facta.news (Di martedì 24 maggio 2022) Il 24 maggio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un tweet pubblicato il 21 maggio 2022 dalla scrittrice fantasy Silvana De Mari, sospesa nel 2021 dall’ordine dei medici (e di cui ci siamo occupati in svariate occasioni). Si legge: «Abbiamo il. Incredibilmentehaunquesto virus dal, intuendo che tra tutti i patogeni esistenti questo sarebbe diventato problematico. È stato il Cielo che ci ha mandato. Le cavallette erano terminate». Le informazioni riportate veicolanoinformazioni false ed errate. Innanzitutto, il...

