No! Il vice presidente di Pfizer non è stato arrestato per la scoperta dei «veri rischi del vaccino» (Di martedì 24 maggio 2022) Diversi post sui social affermano che il vice presidente di Pfizer, Rady Johnson, è stato arrestato con molteplici accuse di frode. Ovviamente, sostengono polemicamente molti utenti, di questo i «media mainstream» non parleranno mai. La ragione è semplice: si tratta di una bufala. Per chi ha fretta: Molti utenti hanno condiviso la teoria secondo cui Rady Johnson, il vicepresidente di Pfizer, sarebbe stato arrestato Sostengono che l’arresto sia avvenuto perché sono stati scoperti «i veri rischi del vaccino sperimentale» In realtà la fonte della notizia è un blog, Vancouver Times, che pubblica contenuti satirici L’articolo era stato pubblicato ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) Diversi post sui social affermano che ildi, Rady Johnson, èarrecon molteplici accuse di frode. Ovviamente, sostengono polemicamente molti utenti, di questo i «media mainstream» non parleranno mai. La ragione è semplice: si tratta di una bufala. Per chi ha fretta: Molti utenti hanno condiviso la teoria secondo cui Rady Johnson, ildi, sarebbearreSostengono che l’arresto sia avvenuto perché sono stati scoperti «idelsperimentale» In realtà la fonte della notizia è un blog, Vancouver Times, che pubblica contenuti satirici L’articolo erapubblicato ...

