No! Il vaiolo delle scimmie non è «appena nato» e nessuno sta ricattando i No Vax (Di martedì 24 maggio 2022) Circola un video, almeno dal 19 maggio, nel quale si sostiene che il vaiolo delle scimmie sia «appena nato» e che i vaccini sarebbero stati approvati in brevissimo tempo per «ricattare i no vax». Il video è stato inizialmente pubblicato dalla tiktoker Linda Camellini (sul cui profilo adesso non appare più), successivamente diffuso anche su Facebook per sostenere l’infondata teoria del complotto. Per chi ha fretta: Il vaiolo delle scimmie è stato riscontrato negli umani la prima volta nel 1977; L’efficacia di uno dei vaccini contro il vaiolo tradizionale anche contro quello delle scimmie è stata confermata nel 2019, non a maggio 2022. Analisi Il video rende noto che «anche se è ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) Circola un video, almeno dal 19 maggio, nel quale si sostiene che ilsia «» e che i vaccini sarebbero stati approvati in brevissimo tempo per «ricattare i no vax». Il video è stato inizialmente pubblicato dalla tiktoker Linda Camellini (sul cui profilo adesso non appare più), successivamente diffuso anche su Facebook per sostenere l’infondata teoria del complotto. Per chi ha fretta: Ilè stato riscontrato negli umani la prima volta nel 1977; L’efficacia di uno dei vaccini contro iltradizionale anche contro quelloè stata confermata nel 2019, non a maggio 2022. Analisi Il video rende noto che «anche se è ...

