Niccolò Copernico | lo scienziato “rivoluzionario” della teoria eliocentrica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 maggio 2022) Il 24 Maggio 1543 morì, il famoso astronomo, matematico e religioso polacco. Egli fu l’autoredel sistema solare che causò la svolta nella concezione dell’Universo, nota come “Rivoluzione Copernicana”. Non fu il primo, in realtà, a formulare tale(Aristarco di Samo, un astronomo greco antico fu l’inventore) , ma fu sicuramente loche riuscì con procedimenti matematici a dimostrarla maggiormente, tanto da spazzare via il sistema geocentrico, fino a quel momento propugnato in Europa.si laureò nel 1503 in diritto canonico presso l’Università degli studi di Ferrara. La sua opera più importante è “De ...