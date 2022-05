Nelle confezioni di ciò che mangiamo si contano fino a 3.240 sostanze potenzialmente tossiche (Di martedì 24 maggio 2022) Non solo nel cibo, ma anche e soprattutto Nelle confezioni di ciò che mangiamo quotidianamente sono presenti fino a 3.240 sostanza potenzialmente dannose. Il problema è che, essendo a strettissimo contatto con gli alimenti, rischiano di contaminarli. A sostenerlo è il rapporto stilato da un team internazionale di scienziati e pubblicato sul Critical Reviews in Food Science and Nutrition: il “Systematic evidence on migrating and extractable food contact chemicals: Most chemicals detected in food contact materials are not listed for use”. Secondo i dati emersi, gli studiosi hanno individuato ben 2.881 molecole presenti negli imballaggi di uso comune che, a contatto con il cibo, possono trasferirsi, modificandone le proprietà. Tra i materiali incriminati, ovviamente la plastica, ma anche alcuni metalli, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 24 maggio 2022) Non solo nel cibo, ma anche e soprattuttodi ciò chequotidianamente sono presentia 3.240 sostanzadannose. Il problema è che, essendo a strettissimo contatto con gli alimenti, rischiano di contaminarli. A sostenerlo è il rapporto stilato da un team internazionale di scienziati e pubblicato sul Critical Reviews in Food Science and Nutrition: il “Systematic evidence on migrating and extractable food contact chemicals: Most chemicals detected in food contact materials are not listed for use”. Secondo i dati emersi, gli studiosi hanno individuato ben 2.881 molecole presenti negli imballaggi di uso comune che, a contatto con il cibo, possono trasferirsi, modificandone le proprietà. Tra i materiali incriminati, ovviamente la plastica, ma anche alcuni metalli, ...

