Navi russe rubano il grano ucraino Putin adesso lo rivende al triplo

(Di martedì 24 maggio 2022)ha deciso di cambiare strategia sul fronte della guerra. Non più solo bombardamenti a tappeto nelle principali città dell'Ucraina, mail nuovo obiettivo della Russia è quello di privare il Paese di Zelensky delle risorse alimentari, prima fra tutte il, perrlo a prezzo maggiorato ad altri Stati bisognosi. Nuove foto satellitari proverebbero il saccheggio delda parte dei russi, lo scrive la Cnn. Le immagini sono state scattate sul porto di Sebastopoli, in Crimea: si vedono dueportarinfuse battenti bandiera russa che attraccano e caricano quello che potrebbe essererubato. Segui su affaritaliani.it

Sul campo, intanto, le truppehanno attaccato Mykolaiv con munizioni a grappolo 'Tornado'. ...la Danimarca per un'imminente fornitura di missili antinave Harpoon per difendersi dallerussi ...7:10 -PIENE DI GRANO UCRAINO - Nuove foto satellitari proverebbero il saccheggio del grano ucraino da parte dei russi, lo scrive la Cnn. Le immagini sono state scattate sul porto di ... Perché le navi russe si muovono sul Mar Nero verso l'Ucraina occidentale Le notizie di marted 24 maggio sulla guerra, in diretta. Foto satellitari mostrano le navi russe caricare il grano ucraino, scrive la Cnn. Il presidente ...Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 205 aerei, 170 elicotteri, 2213 autoveicoli, 13 unità ...