Napoli si candida a Capitale europea dello sport 2026 (Di martedì 24 maggio 2022) Napoli si candida a Capitale europea dello sport 2026. La decisione di presentare la candidatura è stata ufficializzata questa mattina in occasione della firma del protocollo d’intesa tra Comune di Napoli e Coni Campania per iniziative comuni tese allo sviluppo dello sport e alla diffusione della pratica sportiva tra i cittadini. “La pratica è già partita”, ha spiegato Sergio Roncelli, presidente Coni Campania. “Abbiamo organizzato il comitato promotore – ha aggiunto – che vede poche persone ma secondo me importantissime. Siamo sicuri che sfrutteremo il patrimonio delle Universiadi con gli impianti che sono stati messi a posto e di cui cercheremo di garantire la manutenzione. Già nelle prime riunioni stabiliremo una ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 maggio 2022) Napoli si. La decisione di presentare latura è stata ufficializzata questa mattina in occasione della firma del protocollo d’intesa tra Comune di Napoli e Coni Campania per iniziative comuni tese allo sviluppoe alla diffusione della praticaiva tra i cittadini. “La pratica è già partita”, ha spiegato Sergio Roncelli, presidente Coni Campania. “Abbiamo organizzato il comitato promotore – ha aggiunto – che vede poche persone ma secondo me importantissime. Siamo sicuri che sfrutteremo il patrimonio delle Universiadi con gli impianti che sono stati messi a posto e di cui cercheremo di garantire la manutenzione. Già nelle prime riunioni stabiliremo una ...

