Napoli | si accende la pista Berardi | le richieste del Sassuolo

(Di martedì 24 maggio 2022) Il calciomercato delregistra una impennata per la trattativa che porta a Domenicodel. Non è un mistero che il club azzurro voglia prendere in considerazione la possibilità di acquistare il talento delche a 27 anni ha necessità di fare quel famoso salto di qualità oramai da tempo. Autore di 120 gol in neroverde, di cui 15 messi a segno questa stagione,è uno dei giocatori italiani più ambiti in circolazione. Secondo le ultime notizie, date da più fonti, pare che ilsi stia interessando ancora più seriamente a. Gli azzurri hanno già preso Kvaratskhelia e Olivera, confermando il riscatto di Anguissa, ma De Laurentiis pare pronto anche ad un colpo ad effetto....

Il calciomercato del Napoli registra una impennata per la trattativa che porta a Domenico Berardi del Sassuolo. Non è un mistero che il club azzurro voglia prendere in considerazione la possibilità di ...Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il secondo acquisto degli azzurri e con un focus sul mercato in Serie A ...