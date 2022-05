Napoli, Olivera a Villa Stuart per le visite mediche: Le prime foto (Di martedì 24 maggio 2022) Olivera a Villa Stuart per le visite mediche con il Napoli. L’esterno ex Getafe firmerà con il club di De Laurentiis. Mathias Olivera è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche. L’esterno è il secondo acquisto del Napoli per la stagione 2022-2023. L’agente è partito da Madrid accompagnato dal suo agente Boselli – lo stesso che nel 2007 aveva portato Gargano a Napoli. Dopo le visite mediche partirà alla volta di Napoli. Nel capoluogo campano arriva in prestito con obbligo di riscatto. Un trasferimento bloccato già a gennaio da De Laurentiis dopo Khvicha Kvaratskhelia. Mathias Olivera a ... Leggi su napolipiu (Di martedì 24 maggio 2022)per lecon il. L’esterno ex Getafe firmerà con il club di De Laurentiis. Mathiasè arrivato aper le. L’esterno è il secondo acquisto delper la stagione 2022-2023. L’agente è partito da Madrid accompagnato dal suo agente Boselli – lo stesso che nel 2007 aveva portato Gargano a. Dopo lepartirà alla volta di. Nel capoluogo campano arriva in prestito con obbligo di riscatto. Un trasferimento bloccato già a gennaio da De Laurentiis dopo Khvicha Kvaratskhelia. Mathiasa ...

