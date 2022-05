Napoli, concorso ASIA: primo bando previsto entro giugno (Di martedì 24 maggio 2022) Nei giorni scorsi il Comune di Napoli ha comunicato la futura pubblicazione di un nuovo concorso pubblico. La procedura, che verrà indetta da ASIA, prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 350 operatori ecologici. Quando verrà pubblicato il bando? primo bando previsto entro QUEST’ESTATE – Come annunciato dall’assessore all’Ambiente del Comune di Napoli, Paolo Mancuso, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 24 maggio 2022) Nei giorni scorsi il Comune diha comunicato la futura pubblicazione di un nuovopubblico. La procedura, che verrà indetta da, prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 350 operatori ecologici. Quando verrà pubblicato ilQUEST’ESTATE – Come annunciato dall’assessore all’Ambiente del Comune di, Paolo Mancuso, L'articolo

VesuvioLive : Asìa assume a Napoli, basterà la licenza media: data e requisiti per il concorso - CanapaOggi : RT @grifeo: #Frattamaggiore (#Napoli) venerdì 27 maggio si conosceranno i vincitori di Canapa è-Concorso per il miglior #OliodisemidiCanapa… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Napoli, a giugno bando di concorso per 650 nuove assunzioni ad Asia - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Napoli, a giugno bando di concorso per 650 nuove assunzioni ad Asia - SkyTG24 : #Napoli, a giugno bando di concorso per 650 nuove assunzioni ad Asia -