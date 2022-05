Napoli, arriva Mathias Olivera: l'esterno uruguaiano sta facendo le visite a Roma (Di martedì 24 maggio 2022) Rinforzo importante per il Napoli in vista Champions League della prossima stagione. È Mathias Olivera che sta svolgendo le visite mediche a Roma. Gli azzurri hanno trovato l'accordo con il Getafe per ... Leggi su globalist (Di martedì 24 maggio 2022) Rinforzo importante per ilin vista Champions League della prossima stagione. Èche sta svolgendo lemediche a. Gli azzurri hanno trovato l'accordo con il Getafe per ...

Advertising

noi_ateurope : Domani alle ore 17.30, arriva a #Napoli il “Viaggio nell’Italia che legge” proposto dal @ForumdelLibro e sostenuto… - Laudantes : @ruotebucate Classico acquisto sotto potenziale che arriva a Napoli sia per essere sia un criminale che un buon giocatore - sportli26181512 : Napoli, Olivera a Roma per le visite mediche. VIDEO: Visite mediche a Roma per il terzino sinistro uruguaiano: arri… - marcoconterio : ???????? Dopo Kvicha Kvaratshkelia, ecco il secondo colpo del #Napoli. Visite mediche per Mathias Olivera, arriva dal G… - serieB123 : Napoli, ecco Mathias Olivera: arriva per le visite mediche -