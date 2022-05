Mourinho sulla finale di Conference contro il Feyenoord: “Lo hanno già fatto contro il Marsiglia” (Di martedì 24 maggio 2022) Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Jose Mourinho in vista dell’imminente finale di Conference League che vedrà i giallorossi affrontare il Feyenoord. I temi sono stati vari, dalla finale ai calciatori disponibili. Lo Special One introduce il discorso in questa maniera: “Dobbiamo pensare di fare quello che facciamo ogni partita, la più importante è sempre la prossima. Per un gruppo è una cosa importante giocare una finale, aiuta i giocatori a crescere”. Mourinho Roma finale Riguardo la partita di domani sera: “Loro hanno avuto tanto tempo per preparare la partita, chissà che non preparino qualcosa di diverso. contro il Marsiglia lo hanno ... Leggi su rompipallone (Di martedì 24 maggio 2022) Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Josein vista dell’imminentediLeague che vedrà i giallorossi affrontare il. I temi sono stati vari, dallaai calciatori disponibili. Lo Special One introduce il discorso in questa maniera: “Dobbiamo pensare di fare quello che facciamo ogni partita, la più importante è sempre la prossima. Per un gruppo è una cosa importante giocare una, aiuta i giocatori a crescere”.RomaRiguardo la partita di domani sera: “Loroavuto tanto tempo per preparare la partita, chissà che non preparino qualcosa di diverso.illo...

