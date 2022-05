Motor Valley Fest 2022 - Tutto pronto per il festival dei motori | ecco agenda e programma

Advertising

BarbaraPremoli : L’immagine di Motor Valley Fest 2022 - MotoriNoLimits : L’immagine di Motor Valley Fest 2022 - Motor1italia : ???? Dal 26 al 29 maggio torna il Motor Valley Fest, l’evento dedicato ai motori dell'Emilia-Romagna. #MotorValleyFest - stebellentani : RT @cittadimodena: ??? Motor Valley Fest ?? A Modena e provincia, dal 26 al 29 maggio, sono in programma esibizioni, incontri tematici, espo… - luca_biancucci : RT @cittadimodena: ??? Motor Valley Fest ?? A Modena e provincia, dal 26 al 29 maggio, sono in programma esibizioni, incontri tematici, espo… -

MODENA Per ilFest (a Modena dal 26 al 29 maggio) il Cortile di Palazzo Ducale, sede dell'Accademia Militare, ospiterà il villaggio con i brand Ferrari, Pagani, Lamborghini, Maserati, Ducati e Dallara. ...Come sarà il futuro dell'auto Se ne parlerà al primo evento che alzerà il sipario sulla quarta edizione delFest. I l c onvegno inaugurale, giovedì 26 maggio alle ore 9.30 al bellissimo teatro Pavarotti Freni, un importante momento di networking con un parterre di grande valore di esperti, top ...Ancora due giorni e ripartirà in grande stile il Motor Valley Fest, il festival che da quattro anni celebra la terra dei motori per eccellenza. L’evento, in programma dal 26 al 29 maggio, è sostenuto ...Motor Valley Fest, il grande festival a cielo aperto della Terra dei Motori emiliano-romagnola, giunto alla sua quarta edizione, in programma dal 26 al 29 ...