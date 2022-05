MotoGP: l’ultima volta del 46, la cerimonia al Mugello (Di martedì 24 maggio 2022) Il Mugello si veste a festa per la cerimonia di Valentino Rossi questo week-end, per la tappa italiana del Motomondiale. Si torna finalmente al Mugello, con i protagonisti Enea Bastianini, lanciatissimo, e Pecco Bagnaia, alla ricerca del riscatto! La nostalgia per Valentino Rossi e Max Biaggi si farà più viva alla cerimonia del ritiro del numero 46, nel circuito più amato da Valentino. L’evento è ormai alle porte: sabato 28 maggio, poco prima delle qualifiche ufficiali del Gran Premio d’Italia di MotoGP, verrà ritirato il numero 46, che ha fatto la storia del pilota di Tavullia. Emozionante sarà anche l’apparizione di Max Biaggi, che prima della gara della classe regina girerà in pista con l’Aprilia 250, 3 volte iridata. Ci aspettano bei momenti e i fan li potranno vivere tutti fino alla fine. La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 24 maggio 2022) Ilsi veste a festa per ladi Valentino Rossi questo week-end, per la tappa italiana del Motomondiale. Si torna finalmente al, con i protagonisti Enea Bastianini, lanciatissimo, e Pecco Bagnaia, alla ricerca del riscatto! La nostalgia per Valentino Rossi e Max Biaggi si farà più viva alladel ritiro del numero 46, nel circuito più amato da Valentino. L’evento è ormai alle porte: sabato 28 maggio, poco prima delle qualifiche ufficiali del Gran Premio d’Italia di, verrà ritirato il numero 46, che ha fatto la storia del pilota di Tavullia. Emozionante sarà anche l’apparizione di Max Biaggi, che prima della gara della classe regina girerà in pista con l’Aprilia 250, 3 volte iridata. Ci aspettano bei momenti e i fan li potranno vivere tutti fino alla fine. La ...

