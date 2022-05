MotoGP | i precedenti di Francesco Bagnaia al Mugello Un solo podio all’attivo e ben 3 ritiri per “Pecco”

(Di martedì 24 maggio 2022)si prepara per la gara di casa con la chiara intenzione di mettersi alle spalle la caduta di Le Mans e, soprattutto, rimettersi in corsa in una stagione nella quale sta faticando più del previsto. Il Mondiale2022 sta sfuggendo dalle mani dal portacolori del team Ducati Factory che, tuttavia, sulla pista dove si corre il Gran Premio d’Italia non ha mai ottenuto grandi risultati, anzi. Il bilancio del pilota classe 1997 è poco lusinghiero sulla pista toscana con un terzo posto (in Moto3) due quarti posti (Moto3 e Moto2) tree due arrivi oltre la 20a posizione. L’esordio di “” alarriva il 2 giugno 2013 ai tempi della Moto3 con un 24° posto a mezzo minuto dal vincitore, il compianto Luis Salom, davanti ad Alex Rins e ...

Mi sento meglio in sella rispetto allegare, e certamente il fatto di arrivare su una ... Razgatlioglu: "Avremo tempo per parlare di" Ripensando alle prime gare, hai pagato un po' la ...... Rea - Razgatlioglu: la sequenza del contatto ad Assen Possibili sorprese () Come nei... SBK e: paghi uno, vedi due a Misano