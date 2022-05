Mostri Senza Nome, il lato oscuro di Genova su Crime+Investigation (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo Roma e Milano, da martedì 24 maggio alle 22.55 Mostri Senza Nome ci porterà in Liguria, con la nuova produzione originale Crime+Investigation. Ancora una volta sarà una guida d’eccezione ad accompagnarci l’attore teatrale e conduttore di Radio 24, Matteo Caccia. Attraverso le interviste agli esperti, ai legali ed ai familiari delle vittime, Matteo Caccia approfondirà quattro femminicidi irrisolti che hanno come sfondo Genova e la sua provincia. Sono le storie di quattro donne che hanno perso la vita in modo tragico e le cui morti sono ancora oggi avvolte dal mistero: Luigia Borrelli; Maria Maddalena Berruti; Sebastiana Melis e Anna Rossi Lamberti sono i nomi che ancora aspettano giustizia. Ecco dunque cosa aspettarsi da Mostri Senza Nome – ... Leggi su velvetmag (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo Roma e Milano, da martedì 24 maggio alle 22.55ci porterà in Liguria, con la nuova produzione originale. Ancora una volta sarà una guida d’eccezione ad accompagnarci l’attore teatrale e conduttore di Radio 24, Matteo Caccia. Attraverso le interviste agli esperti, ai legali ed ai familiari delle vittime, Matteo Caccia approfondirà quattro femminicidi irrisolti che hanno come sfondoe la sua provincia. Sono le storie di quattro donne che hanno perso la vita in modo tragico e le cui morti sono ancora oggi avvolte dal mistero: Luigia Borrelli; Maria Maddalena Berruti; Sebastiana Melis e Anna Rossi Lamberti sono i nomi che ancora aspettano giustizia. Ecco dunque cosa aspettarsi da– ...

Advertising

ParliamoDiNews : Mostri Senza Nome Genova i casi delle puntate su Crime+Investigation #CATALOGHI #24maggio - LaPalitos8 : @Ilariasigaudo @Andrea41748726 Perché dici di no ? Come ti vuoi definire ,senza offesa ma ci sta se qualcuno te lo… - fisco24_info : Mostri senza nome, Matteo Caccia racconta il lato oscuro dell'uomo: Su Crime+investigation e Radio-24, delitti irri… - MarceVann : RT @RickyBianchi0: @WILCHE91 @MaxPar55 @MarceVann @PoliticaPerJedi Lascia perdere, non è aperto al dialogo. Sa solo insultare, per cui io,… - RickyBianchi0 : @WILCHE91 @MaxPar55 @MarceVann @PoliticaPerJedi Lascia perdere, non è aperto al dialogo. Sa solo insultare, per cui… -