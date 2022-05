(Di martedì 24 maggio 2022) Ilper laincassa latura di Dmitry Medvedev. “È un puro flusso di coscienza slegato dalla realtà”, ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo. Secondo il quale ilè stato elaborato basandosimenzogne di. “L’Occidente ha abbracciato il desiderio di creare ‘piani di’ che dovrebbero portare a una soluzione della crisi in Ucraina. E andrebbe bene. Se si trattasse di avanzare opzioni che almeno in qualche modo tengano conto della realtà. Ma questo è solo un puro flusso di coscienza”, ha scritto Medvedev nel suo canale Telegram. Riferendosi sempre alle notizie di stampa sulin quattro fasi, Medvedev ha affermato che “si ha la sensazione che ...

A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, rispondendo a domande nel corso di un evento a. Se l'Occidente 'vorrà offrire qualcosa in termini di ripresa delle relazioni,...l piano di pace italiano viene decisamente bocciato da. Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente russo, Dmitri Medvedev , ha criticato il piano di pace italiano per l'Ucraina affermando che 'c'è la sensazione che sia ... Mosca boccia il piano di pace italiano: "E' basato tutto sulle bugie di Kiev". La Nato rilancia Mosca ha ricevuto. e "sta studiando" il piano di pace per l’Ucraina presentato dall’Italia all’Onu, ma ancora non. (QUOTIDIANO NAZIONALE) Tale posizione è stata ripresa da Borrell, il quale ha ...Dmitri Medvedev, vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, aggiunge: "Le Repubbliche del Donbass non torneranno mai all'Ucraina" ...