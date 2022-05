Morabito | “Il Napoli scarica Zielinski | sondaggio Bayern Monaco | Koulibaly tra Premier League e Ligue 1

Leggi su napolipiu

(Di martedì 24 maggio 2022) Il calciomercato non è ancora ufficialmente cominciato, ma ci sono già tante trattative in corso. Ilad esempio ha chiuso quella per Kvaratkshelia, mentre oggi Mathias Olivera svolge le visite mediche a Roma, inoltre verrà riscattato anche Anguissa. “Il mercato inizia presto, ormai si aspetta la fine del campionato e già ci si inizia a muovere” dice l’agente Vincenzoche parla ai microfoni di Radio Marte. Con l’agente di parla anche del calciomercato in uscita del, conche piace alMonoco. Il giocatore al termine della sfida con lo Spezia ha fatto intendere di voler restare a, ma bisogna capire cosa vuole fare la società. Secondoc’è stato un “del...