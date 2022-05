Monreale | Sconcertante | tra i rifiuti | dentro un sacco | un gatto in stato di decomposizione vicino la chiesa di San Francesco

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 24 maggio 2022)– Ancora scene di sporcizia ed inciviltà per le vie della cittadina normanna. Cumuli diabbandonati per strada e persinole chiese. Ciò accade ogni 2/3 giorni nei pressi di via Antonio Veneziano,ladi San. L’abbandono incontrollato deiormai si spinge anche laddove una volta, rispetto e decoro, erano le basi di un ossequio nei confronti di ciò che è sacro. https://filodiretto.it/wp-content/uploads/2022/05/-morto-tra-i-.mp4 A segnalare il problema con tanto di foto e filmati, pubblicate sui social, alcuni membri della. Sacchetti della spazzatura, non differenziata, gomme d’auto, giubbotti, abiti, cappotti ...