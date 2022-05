Molfetta | arrestato minorenne Accusa | possesso di una pistola mitragliatrice e circa trecento munizioni Carabinieri

(Di martedì 24 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: I Militari della Sezione Operativa della Compagniadihannoin flagranza di reato un minore del luogo, sul cui conto emergono gravi indizi di colpevolezza (accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) in ordine al reato di detenzione illegale di armi e munizionamento, ricettazione e riciclaggio. I militari dell’Arma, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di sostanze stupefacenti, hanno perquisito diverse abitazioni ed effettuato diversi controlli su strada, con perquisizioni personali e veicolari. Durante le operazioni, un locale è risultato positivo. In particolare, all’interno del locale in uso e nella ...

NoiNotizie : Molfetta (#Bari): arrestato minorenne dai @_Carabinieri_ Accusa: possesso di una pistola mitragliatrice e circa tre… - baritoday : Pistola mitragliatrice e proiettili scoperti in un locale: arrestato minore -

Noi Notizie

... nel tratto trae Bitonto. Tre guardie giurate sono rimaste lievemente ferite. Il tratto ... un chilo di cocaina sotto il sedile dell'auto:Politica Finanziamento illecito, Raffaele ......Politica Finanziamento illecito, Raffaele Fitto non deve risarcire la Regione Puglia. I giudici: 'Vinse comunque Vendola' Dalla provincia, assalto a portavalori in autostrada: a ... Molfetta: arrestato minorenne. Accusa: possesso di una pistola mitragliatrice e circa trecento munizioni Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Molfetta hanno arrestato in flagranza di reato un minore del luogo, sul cui conto em ...Il giovane, bloccato in via Bixio, si è scagliato contro un agente colpendolo con alcuni pugni. È finito ai domiciliari ...