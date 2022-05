Milan e Inter, duello infuocato anche sul mercato: grandi colpi in attacco per ambire alla Champions | FOTO (Di martedì 24 maggio 2022) E’ arrivato il momento dei bilanci dopo l’ultima giornata del campionato di Serie A. Si è concluso un bellissimo duello per lo scudetto tra Inter e Milan che ha visto il trionfo dei rossoneri. Il rendimento della squadra di Stefano Pioli è stato di altissimo livello, il Milan ha ribaltato ogni pronostico. I meriti principali sono dell’allenatore rossonero che è riuscito a compattare il gruppo e tirare fuori il meglio da ogni singolo calciatore. Continua la festa scatenata della squadra, ma è già il momento di programmare la prossima stagione con l’intenzione di alzare l’asticella e migliorare il risultato anche in Champions League. Nel complesso è stata una buona stagione anche per l’Inter, la dirigenza ha ricostruito il gruppo a causa dei problemi ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 24 maggio 2022) E’ arrivato il momento dei bilanci dopo l’ultima giornata del campionato di Serie A. Si è concluso un bellissimoper lo scudetto trache ha visto il trionfo dei rossoneri. Il rendimento della squadra di Stefano Pioli è stato di altissimo livello, ilha ribaltato ogni pronostico. I meriti principali sono dell’allenatore rossonero che è riuscito a compattare il gruppo e tirare fuori il meglio da ogni singolo calciatore. Continua la festa scatenata della squadra, ma è già il momento di programmare la prossima stagione con l’intenzione di alzare l’asticella e migliorare il risultatoinLeague. Nel complesso è stata una buona stagioneper l’, la dirigenza ha ricostruito il gruppo a causa dei problemi ...

