Michelle Hunziker | altro che Giovanni Angiolini | la dedica spiazza

(Di martedì 24 maggio 2022)celebra sui social un traguardo importante e si lascia andare in un lungo post di riflessione, ma laspeciale è per lui. Negli ultimi mesiè stata sulla bocca di tutti. Un anno intenso e complicato per la bella conduttrice svizzera, che ha dovuto affrontare la separazione ufficiale dal marito L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

infoitcultura : Michelle Hunziker passa l'esame di Karate. E fa una dedica a Eros Ramazzotti: 'Oggi devo dirti grazie, ecco perché' - infoitcultura : Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: la dedica speciale della conduttrice - infoitcultura : Michelle Hunziker, nuova dedica pubblica a Eros: così si sono riavvicinati - infoitcultura : Michelle Hunziker, la dolce dedica ad Eros Ramazzotti fa commuovere tutti - infoitcultura : Michelle Hunziker, la dedica inaspettata a Eros Ramazzotti su Instagram -

"Rimettersi in gioco, senza indugiare": comincia così il nuovo post di, con il quale ha mandato un nuovo ringraziamento al primo marito. Negli ultimi mesiha mostrato ai fan il suo riavvicinamento al primo marito, Eros Ramazzotti . I ...ha ottenuto la cintura blu. Nuovo traguardo per la showgirl svizzera, che ha iniziato a praticare il Karate grazie a Eros Ramazzotti . Ed è proprio all'ex marito che va il suo ...Michelle Hunziker celebra sui social un traguardo importante e si lascia andare in un post di riflessione, ma la dedica speciale è per lui.Michelle Hunziker ha pubblicato recentissimamente un messaggio dal dolce contenuto rivolto ad un uomo per lei importante ...