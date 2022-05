Michela Quattrociocche | il vantaggio di essere “adulta” | Una incantevole… “topolina”

(Di martedì 24 maggio 2022) Popolare attrice, diventa famosa al grande pubblico essendo la protagonista femminile del film “Scusa ma ti chiamo amore” Che sia in costume, che sia nelle ormai sempre più frequenti vesti di mamma, che sia come la vediamo nella foto che vi proponiamo oggi,è sempre bellissima. Sì, è, ma mantiene quella spensieratezza da bimba che la rende ancor più sbarazzina e interessante.(web source)diventa famosa al grande pubblico essendo la protagonista femminile del film “Scusa ma ti chiamo amore”, trasposizione dell’omonimo romanzo di Federico Moccia. Nel film, uscito nelle sale il 25 gennaio 2008, interpreta il ruolo di Niki Cavalli. Discreto il successo di pubblico, meno i commenti della ...

torna bambina e condivide con i fan uno scatto pazzesco che ha già fatto il giro del web: che principessa Era una ragazza quando si è fatta conoscere dal pubblico italiano .... L'attrice divenuta famosa grazie al film 'Scusa ma ti chiamo amore' è attivissima su Instagram. Gli ultimi scatti fanno sognare i fan Se eravate adolescenti agli inizi degli ... Michela Quattrociocche, l'apertura del vestito stuzzica il web: fuori il décolleté Passano gli anni ma non sfiorisce di un giorno la bellissima Michela Quattrociocche. Nuovo post stupendo su Instagram ...Michela Quattrociocche è una delle modelle in assoluto più amate in Italia grazie a una bellezza davvero senza pari negli anni recenti.