"Mi viene da piangere". Quattro naufraghi abbandonano l'Isola (Di martedì 24 maggio 2022) Guendalina Tavassi, Andrea Iannoni, Blind e Licia Nunes hanno lasciato l'Isola dei famosi: per loro niente prolungamento fino a giugno

Guendalina Tavassi abbandona l'Isola dei Famosi: la motivazione Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato, è un'esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, ... Guendalina Tavassi abbandona l'Isola dei Famosi: l'ex marito scarcerato e i figli. Ecco i perché della scelta Le parole di Guendalina Tavassi 'Mi viene da piangere davvero - ha detto Guendalina tra le lacrime - ma devo tornare a casa dai miei figli. Per me oggi era la finale. Ilary io e te avevamo parlato ho ... ilGiornale.it Midaveramente, vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato, è un'esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, ...Le parole di Guendalina Tavassi 'Midadavvero - ha detto Guendalina tra le lacrime - ma devo tornare a casa dai miei figli. Per me oggi era la finale. Ilary io e te avevamo parlato ho ... “Mi viene da piangere”. Quattro naufraghi abbandonano l’Isola