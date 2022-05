“Mi dà fastidio…”: PSG, dopo la firma arriva la frecciata in diretta (Di martedì 24 maggio 2022) dopo la firma arriva un chiarimento importante da parte di Kylian Mbappè. Una frecciata chiara a tutto l’ambiente PSG. La notizia di questi giorni, che ha ovviamente scombussolato il mercato, è di sicuro la firma di Kylian Mbappè che ha rinnovato con il Paris Saint Germain. dopo un lungo periodo di corteggiamento da parte del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 24 maggio 2022)laun chiarimento importante da parte di Kylian Mbappè. Unachiara a tutto l’ambiente PSG. La notizia di questi giorni, che ha ovviamente scombussolato il mercato, è di sicuro ladi Kylian Mbappè che ha rinnovato con il Paris Saint Germain.un lungo periodo di corteggiamento da parte del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

alenicotra83 : @CaveloX9 A me è questo che dà fastidio. In un mondo normale City e Psg non le dovrebbe cagare nessuno, ma i soldi fanno questo... - Rodo97asroma : Mi dà fastidio che si stia criticando solo il PSG - M1sha13 : @Spina14_acm @NicoSchira A me da fastidio quando si parla del Psg e city come il male del calcio, sono daccordo con… -

Mbappé: 'Sono rimasto per far crescere il PSG e la Francia, ma non ho io tutti i poteri del club'
la storia del PSG'. Essere in prima linea in questo progetto, cosa significa per te 'Non sono lassù. Io ovviamente sono un elemento centrale del progetto, ma non sono tutto lì. Mi dà un po' fastidio
Mbappé, i soldi del PSG e le accuse di Tebas: dov'è lo scandalo
E allora il sospetto è che a Tebas, la mossa del PSG, lo stesso club che ha già tolto Neymar e Messi alla Liga, dia fastidio soprattutto perché nega al suo campionato il numero 1 assoluto e