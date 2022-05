Mexedia, imprese che puntano sul digitale hanno resistito meglio a impatto crisi (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Labitalia) - "Le imprese che puntano sul digitale hanno resistito meglio all'impatto della crisi, sono più resilienti e, secondo i dati elaborati dal nostro Osservatorio partendo dai bilanci aziendali nell'ultimo quinquennio, mostrano performance aziendali nettamente migliori rispetto a chi non ha investito in tecnologie digitali: +30% gli utili, + 19% il valore aggiunto". Lo dichiara Orlando Taddeo, ceo di Mexedia, la tech company quotata in Francia sul listino su Euronext Growth Paris diventata da maggio Società Benefit, nel presentare il focus su 'Digitalizzazione e imprese in Italia' elaborato dall'Osservatorio sulla digitalizzazione della società. "Le tecnologie digitali - dichiara Taddeo - ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Labitalia) - "Lechesulall'della, sono più resilienti e, secondo i dati elaborati dal nostro Osservatorio partendo dai bilanci aziendali nell'ultimo quinquennio, mostrano performance aziendali nettamente migliori rispetto a chi non ha investito in tecnologie digitali: +30% gli utili, + 19% il valore aggiunto". Lo dichiara Orlando Taddeo, ceo di, la tech company quotata in Francia sul listino su Euronext Growth Paris diventata da maggio Società Benefit, nel presentare il focus su 'Digitalizzazione ein Italia' elaborato dall'Osservatorio sulla digitalizzazione della società. "Le tecnologie digitali - dichiara Taddeo - ...

