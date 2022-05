Mestruazioni dolorose, dopo il sì della Spagna al congedo, arriva la proposta italiana (Di martedì 24 maggio 2022) Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato il progetto di legge che introduce i permessi per le donne che soffrono di dismenorrea. Su Change.org la proposta di concedere lo smartworking Leggi su vanityfair (Di martedì 24 maggio 2022) Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato il progetto di legge che introduce i permessi per le donne che soffrono di dismenorrea. Su Change.org ladi concedere lo smartworking

Advertising

Agenzia_Ansa : Spagna, primo via libera dal Consiglio dei ministri al progetto di legge che include congedi per mestruazioni 'dol… - lucaregis1 : RT @irrisolvibile: Alla fine il ciclo dell'Inter non erano altro che mestruazioni dolorose. - DNAGOBBO1897 : RT @irrisolvibile: Alla fine il ciclo dell'Inter non erano altro che mestruazioni dolorose. - hgraph7 : RT @irrisolvibile: Alla fine il ciclo dell'Inter non erano altro che mestruazioni dolorose. - jfc247 : RT @irrisolvibile: Alla fine il ciclo dell'Inter non erano altro che mestruazioni dolorose. -