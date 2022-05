Messias assente alla festa scudetto: il brasiliano spiega il perché | News (Di martedì 24 maggio 2022) Junior Messias è stato assente, ieri, alla festa per celebrare lo scudetto vinto con il Milan: il brasiliano ha spiegato il tutto sui social Leggi su pianetamilan (Di martedì 24 maggio 2022) Juniorè stato, ieri,per celebrare lovinto con il Milan: ilhato il tutto sui social

Advertising

yassine01937035 : RT @PianetaMilan: #Messias assente alla festa #scudetto : il brasiliano spiega il perché | News #ACMilan #Milan #SempreMilan https://t.c… - PianetaMilan : #Messias assente alla festa #scudetto : il brasiliano spiega il perché | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - romanoziroldo : RT @MilanNewsit: Messias assente sul pullman scoperto, il brasiliano rassicura: 'Non mi sentivo bene, ma ora tutto ok' - sportli26181512 : Messias assente sul pullman scoperto, il brasiliano rassicura: 'Non mi sentivo bene, ma ora tutto ok': Nella serata… - MilanNewsit : Messias assente sul pullman scoperto, il brasiliano rassicura: 'Non mi sentivo bene, ma ora tutto ok' -