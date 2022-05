Mercedes punta alla vendita diretta | tagli al numero delle concessionarie

(Di martedì 24 maggio 2022)- Benz ha intenzione dire sulladei propri veicoli. L'azienda tedesca sta infatti rinnovando la sua rete diin Germania e in Europa in favore di un ...

'Vogliamo essere più vicini al cliente e avere quindi un migliore controllo sui prezzi' , spiega Harald Wilhelmn, CFO di- Benz. La transizione verso un modello di vendita diretta farà sì ...La user experience è curata nel minimo dettaglio ea semplificare il customer journey, ...ultimi anni e il primo posto nell'indice di soddisfazione del cliente relativo alle vendite di- ...Vendite online, negozi fisici gestiti direttamente e agenzie: questo è il modello di business che sta realizzando Mercedes per il prossimo futuro ...Mercedes pensa alla vendita diretta e punta a ridurre del 10% il numero di rivenditori ufficiali in Europa, ma non in Cina o USA.