Mercedes di nuovo competitiva: Wolff frena, Binotto lancia il pronostico (Di martedì 24 maggio 2022) Il risveglio dal torpore della Mercedes è ormai evidente a tutti. A piccoli passi, infatti, le due Frecce d’Argento di Lewis Hamilton e George Russell stanno tornando competitive prenotandosi per la lotta al titolo che, fin qui, si è combattuta tra Red Bull e Ferrari. Toto Wolff gongola ma frena i tempi, mentre Mattia Binotto sembra sicuro dello step compiuto dai rivali. Mercedes, timidi (ma importanti) risvegli dal torpore È un Toto Wolff certamente rinfrancato dopo le buone prestazioni della Mercedes nel Gran Premio di Spagna. Ecco cosa ha detto il team principal delle Frecce d’Argento dopo la trasferta spagnola di Montmelò: “Ho visto una monoposto che oggi mi ha ricordato quelle delle stagioni precedenti: al primo giro ci siamo trovati più di 30 secondi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Il risveglio dal torpore dellaè ormai evidente a tutti. A piccoli passi, infatti, le due Frecce d’Argento di Lewis Hamilton e George Russell stanno tornando competitive prenotandosi per la lotta al titolo che, fin qui, si è combattuta tra Red Bull e Ferrari. Totogongola mai tempi, mentre Mattiasembra sicuro dello step compiuto dai rivali., timidi (ma importanti) risvegli dal torpore È un Totocertamente rinfrancato dopo le buone prestazioni dellanel Gran Premio di Spagna. Ecco cosa ha detto il team principal delle Frecce d’Argento dopo la trasferta spagnola di Montmelò: “Ho visto una monoposto che oggi mi ha ricordato quelle delle stagioni precedenti: al primo giro ci siamo trovati più di 30 secondi ...

