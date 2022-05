Mercato Inter, gli obiettivi dei nerazzurri: da Bremer a Dybala. Le ultime (Di martedì 24 maggio 2022) La dirigenza dell’Inter ha iniziato a mettere sul tavolo diversi nomi per il Mercato estivo: da Bremer a Dybala, le ultime Il Mercato dell’Inter è iniziato oggi dopo l’incontro tra la dirigenza e Inzaghi. Si è parlato di diversi nomi in queste ultime settimane, ma gli obiettivi principali sono pochi e chiari. Oltre al trattenere i big per tenere la base forte, in difesa i nerazzurri stanno puntando tutto su Bremer. Il difensore ha ‘salutato’ i granata e potrebbe esserci nel suo futuro la direzione Milano nella prossima strada. In mediana serve un vice Brozovic e il profilo vagliato dalla dirigenza è Asllani in gol proprio con l’Inter a San Siro. In avanti il sogno resta ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) La dirigenza dell’ha iniziato a mettere sul tavolo diversi nomi per ilestivo: da, leIldell’è iniziato oggi dopo l’incontro tra la dirigenza e Inzaghi. Si è parlato di diversi nomi in questesettimane, ma gliprincipali sono pochi e chiari. Oltre al trattenere i big per tenere la base forte, in difesa istanno puntando tutto su. Il difensore ha ‘salutato’ i granata e potrebbe esserci nel suo futuro la direzione Milano nella prossima strada. In mediana serve un vice Brozovic e il profilo vagliato dalla dirigenza è Asllani in gol proprio con l’a San Siro. In avanti il sogno resta ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | @Inter: il punto sulla riunione avuta con #Inzaghi. Dalla situazione sul rinnovo agli obi… - FBiasin : Il presidente #Zhang c’è, #Inzaghi c’è, i dirigenti pure: iniziato in sede l’incontro per fare il bilancio della st… - MatteoBarzaghi : Inter. Zhang e Inzaghi arrivati in sede. Il meeting per programmare la prossima stagione puó cominciare. Rinnovo e… - CalcioNews24 : Gli obiettivi dell'#Inter sul mercato ?? - ferrantelli94 : RT @InterHubOff: ?? #Inter-#Inzaghi: presto l'annuncio sul rinnovo. L'#Inter vuole competere per vincere di nuovo lo scudetto e ha anche con… -