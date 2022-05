Mercato di via Spino, la Lega: “Cambiare la sede, gli ambulanti sono eroi” (Di martedì 24 maggio 2022) Bergamo. Passa in Consiglio comunale la proposta a firma del sindaco Giorgio Gori di prorogare, anche per quest’anno, lo sconto del canone di concessione per l’occupazione del suolo pubblico per gli ambulanti del Mercato di via Spino. “Ci è sembrato opportuno, considerata la situazione, pensare a questo provvedimento – ha spiegato il sindaco -, dare continuità al lavoro anche quest’anno”. Ma l’occasione, che vede maggioranza e opposizione compatti nel votare a favore, è anche buona per scatenare la reazione della minoranza, Lega Nord in primis, sulla scelta, fatta tempo fa, di Cambiare collocazione al Mercato. Alberto Ribolla (Lega): “I parcheggi della zona di via Spino sono perennemente occupati da chi lavora, il ... Leggi su bergamonews (Di martedì 24 maggio 2022) Bergamo. Passa in Consiglio comunale la proposta a firma del sindaco Giorgio Gori di prorogare, anche per quest’anno, lo sconto del canone di concessione per l’occupazione del suolo pubblico per glideldi via. “Ci è sembrato opportuno, considerata la situazione, pensare a questo provvedimento – ha spiegato il sindaco -, dare continuità al lavoro anche quest’anno”. Ma l’occasione, che vede maggioranza e opposizione compatti nel votare a favore, è anche buona per scatenare la reazione della minoranza,Nord in primis, sulla scelta, fatta tempo fa, dicollocazione al. Alberto Ribolla (): “I parcheggi della zona di viaperennemente occupati da chi lavora, il ...

