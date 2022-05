Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace | “Vi esorto con amore”

(Di martedì 24 maggio 2022) La Madonna anel suoscelto per oggi ci richiama a investire la nostra vita su ciò è eterno, ma che esige un impegno quotidiano, perseverante. Ma molto dipende da noi, dalle nostre scelte, da quanto siamo motivati e determinati a realizzarlo per davvero. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da L'articolo: “Vicon” proviene da La Luce di Maria.

"Proprio Paolo Brosio " ha ricordato Giani nel suo- mi parlò alcuni anni fa della volontà di costruire questo pronto soccorso a. All'epoca ero presidente del Consiglio regionale ......Eugenio Giani ha comunque inviato un proprio. "Proprio Paolo Brosio " ha scritto il presidente - mi parlò alcuni anni fa della volontà di costruire questo pronto soccorso a. All'...La Madonna a Medjugorje, nel suo messaggio scelto per oggi ci esorta a pregare per ottenere il bene più prezioso, perché una volta che abbiamo quello, abbiamo tutto. Sono i preziosi insegnamenti che ...La Madonna a Medjugorje nel suo scelto messaggio per oggi, ci ammonisce con amore materno, per riportare la nostra attenzione verso la prospettiva a cui ogni cristiano è chiamato a guardare. Sono i ...