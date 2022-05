Medicina estetica, ispezioni dei Nas in tutta Italia: 110 strutture irregolari, 33 persone denunciate. Oltre 187mila euro di sanzioni (Di martedì 24 maggio 2022) 793 strutture tra centri estetici e studi medici estetici sono state ispezionate dai carabinieri dei Nas – d’intesa con il ministero della Salute – su tutto il territorio nazionale: la campagna di controlli ha portato a sanzionare 110 strutture irregolari, a denunciare 33 persone tra titolari e operatori e alla contestazione di sanzioni amministrative per la cifra di 187mila euro. I controlli sono stati eseguiti a seguito dei recenti episodi di cronaca che hanno segnalato come alcuni interventi di chirurgia estetica venissero effettuati da personale non qualificato. Al termine delle indagini, i carabinieri hanno sequestrato e sospeso otto centri estetici, tre studi medici e poliambulatori abusivi e/o privi “dei requisiti minimi per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) 793tra centri estetici e studi medici estetici sono state ispezionate dai carabinieri dei Nas – d’intesa con il ministero della Salute – su tutto il territorio nazionale: la campagna di controlli ha portato a sanzionare 110, a denunciare 33tra titolari e operatori e alla contestazione diamministrative per la cifra di. I controlli sono stati eseguiti a seguito dei recenti episodi di cronaca che hanno segnalato come alcuni interventi di chirurgiavenissero effettuati da personale non qualificato. Al termine delle indagini, i carabinieri hanno sequestrato e sospeso otto centri estetici, tre studi medici e poliambulatori abusivi e/o privi “dei requisiti minimi per il ...

fattoquotidiano : Medicina estetica, ispezioni dei Nas in tutta Italia: 110 strutture irregolari, 33 persone denunciate. Oltre 187mil… - TgrRai : Medicina estetica, i Nas dei carabinieri sanzionano 110 strutture irregolari, otto centri per la bellezza e tre stu… - ElioLannutti : Controlli Nas in 793 strutture medicina estetica, 11 attività abusive - SicraPress : Catania, centro estetico trasformato in ambulatorio di medicina estetica - glooit : Nas sanzionano 110 centri medicina estetica, stop a 11 abusivi leggi su Gloo -