Mbappé | 'Ho parlato con il Liverpool | ecco la verità sul Real Madrid Da piccolo dicevo | se giocherò in Italia sarà solo al Milan'

A tutto campo. Kylian Mbappè ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport, partendo dal mercato e dalla scelta di dire no al Real...

Leao - Sporting, accordo trovato: la decisione del Tribunale Si è parlato di circa 5 - 6 milioni di euro, ma oggi la sensazione è che l'offerta del Milan debba più pendere verso i 6 milioni. Nel frattempo, non mancano le pretendenti al portoghese. Dopo i ... Mbappé, non solo Real: "Ho parlato col Liverpool" Ho parlato con il Liverpool, ma non troppo. Abbiamo parlato un po'. È la squadra preferita di mia ...