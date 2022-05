Maxi appalto per il nuovo Salesi, dopo l'esclusione della prima ditta rinuncia la seconda: 'Troppi rincari, non confermiamo l'offerta' (Di martedì 24 maggio 2022) ANCONA - Appalti milionari rifiutati per l'impossibilità di fronteggiare gli aumenti esponenziali dei prezzi delle materie prime. dopo lo stop ai lavori da 5,6 milioni della Mole , con la decisione ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 24 maggio 2022) ANCONA - Appalti milionari rifiutati per l'impossibilità di fronteggiare gli aumenti esponenziali dei prezzi delle materie prime.lo stop ai lavori da 5,6 milioniMole , con la decisione ...

Advertising

CorriereRagusa : L’infinito “pantano” della Ragusa Catania: slitta ancora scadenza maxi appalto. E il Tar? - CorriereRagusa : L'infinito 'pantano' della Ragusa Catania: slitta ancora la scadenza del maxi appalto. E il Tar? - Ragusa - Corrier… - sardanews : Medici in affitto, l’opposizione in Regione contesta il maxi appalto: “Costi alti e professionalità basse”… - SardiniaPost : Maxi-appalto per i pronto soccorso, Agus: “No ai medici in affitto” #Sardegna -