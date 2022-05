Maturità, studente riammesso dopo sentenza del Tar: potrà rifare l’esame. Per i giudici sono stati ignorati gli effetti della pandemia (Di martedì 24 maggio 2022) Uno studente di un istituto secondario superiore di Bari potrà sostenere gli esami di Maturità nella prossima sessione, un anno dopo rispetto a quando avrebbe dovuto farli, perché, quando nel giugno 2021 i docenti hanno deciso di non ammetterlo, non avrebbero tenuto conto, tra le altre cose, degli effetti della pandemia sulla frequenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 24 maggio 2022) Unodi un istituto secondario superiore di Barisostenere gli esami dinella prossima sessione, un annorispetto a quando avrebbe dovuto farli, perché, quando nel giugno 2021 i docenti hanno deciso di non ammetterlo, non avrebbero tenuto conto, tra le altre cose, deglisulla frequenza. L'articolo .

Advertising

rob_milano : @vitalbaa @CarloCalenda Una bella lettera di uno studente prossimo alla maturità. Purtroppo in Italia l'esigenza è… - RaiperilSociale : Su @RaiPlay Learning è on line 'Speciale Maturità'?? - ag_notizie : L'incidente mortale sulla statale 123, Angelo non voleva neanche uscire perché era già proiettato all'esame di matu… - IWWVlLLAINS : mi presenterò alla maturità con un curriculum dello studente vuoto perché in 5 anni di superiori l'unica cosa che h… - RaiperilSociale : Su @RaiPlay Learning è on line 'Speciale Maturità'?? -