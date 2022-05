Matteo Zuppi | il cardinale che da S Egidio riporterà la Chiesa al centro del villaggio

(Di martedì 24 maggio 2022) Di sicuro la Cei a guidatornerà a risplendere sulle prime pagine dei giornali, le sue assemblee e i suoi consigli permanenti faranno notizia, s’attenderà con trepidazione quel che il presidente dirà sui temi d’attualità, che siano relativi al ddl Zan o al fine vita. Per farsene un’idea è sufficiente consultare i profili social di autorevoli politici e rinomati intellettuali vicini alla Comunità di Sant’da cuiproviene, tutti uniti nell’applaudire la scelta che il Papa ha comunicato ai vescovi italiani riuniti in un hotel di Fiumicino:Maria, arcivescovo di Bologna,, è il nuovo presidente della Cei. Succede a Gualtiero Bassetti, in carica dal 2017 e ormai ottantenne e in procinto nei prossimi giorni di lasciare anche la guida dell’arcidiocesi ...

EnricoLetta : Gli auguri più sentiti di buon lavoro al nuovo Presidente della #CEI, Cardinale Matteo #Zuppi. - gualtierieurope : Congratulazioni al Cardinale Matteo #Zuppi, Arcivescovo di Bologna, nominato da Papa Francesco nuovo Presidente del… - Avvenire_Nei : Saluto del Card. Matteo Maria #Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della #Cei - MonicaDallOlio : Il cardinale Matteo Zuppi è il nuovo presidente della Cei - Cronaca - ANSA - FilomenaGallo55 : RT @santuariopompei: Accogliamo con gioia la notizia della nomina del Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, come nuovo Presiden… -

... la scelta si restringeva a tre nomi: Augusto Lojudice, Angelo De Donatis e appunto. L'arcivescovo di Bologna aveva fatto sapere in via riservata di non cercare affatto tale carica (anzi)...Papa Francesco ha nominato il card.Maria, arcivescovo di Bologna, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Lo comunica la Cei. Le immagini della conferenza stampa davanti ai cronisti all'Hilton Rome Airport di ...Matteo Zuppi non è il curato d’Ars, non è in cerca di beatificazioni e canonizzazioni. E’ uomo che conosce la politica, l’ha vissuta e prova ne sono i suoi legami più intimi e sinceri. Lo si è visto ...Sogna una Chiesa che "sta per strada" che «parla a tutti e vuole raggiungere il cuore di tutti» e "parla l’unica lingua che è quella dell’amore» per farsi capire "nella babele del mondo». Sono le prim ...