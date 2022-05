Matteo Zuppi è il nuovo presidente della Cei

Advertising

antoniospadaro : Auguri al card. Matteo Zuppi, nuovo Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il Signore lo ricolmi di sagge… - EnricoLetta : Gli auguri più sentiti di buon lavoro al nuovo Presidente della #CEI, Cardinale Matteo #Zuppi. - Avvenire_Nei : Saluto del Card. Matteo Maria #Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della #Cei - casadellacarita : «Vedo Martini che gioisce». Leggi l'intervista di VITA non profit al nostro presidente don Virginio Colmegna sulla… - tolomelliandrea : RT @antoniospadaro: Auguri al card. Matteo Zuppi, nuovo Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il Signore lo ricolmi di saggezza… -

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale: "Sono lieto di porgerLe le più vive felicitazioni per la Sua nomina a presiedere la Conferenza Episcopale Italiana, affidata alle Sue cure dal Santo Padre e dai Suoi confratelli nell'...Il Presidente Mattarella ha inoltre inviato un messaggio al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale: 'Sono lieto di porgerLe le più vive felicitazioni per la Sua ...Milano, 24 mag. (askanews) - Le Acli esprimono vive congratulazioni al card. Matteo Maria Zuppi scelto come nuovo Presidente della CEI. Nel corso degli anni, prima a Roma e poi Bologna, gli aclisti ...Roma, 24 mag. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al Presidente della Conferenza ...