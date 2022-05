(Di martedì 24 maggio 2022) Ne abbiamo visti tanti, di, in questa guerra nel cuore dell'Europa. Oggi sono tre, da quella notte in cui le colonne di blindatihanno varcato la frontiera. Ma il numero dei caduti - ...

Advertising

leggo.it

E poi nelucraino c'è il capitolo vittime civili. Li abbiamo visti nelle strade dei ... sotto le macerie di Kharkiv o Borodianka, ma quanti sono Ieri la procuratrice generaleIryna ...Gli audio delle punizioni intercettati dai servizi ucraini E' un altro ufficiale formatosi nelsiriano il generale che Putin avrebbe mandato ina punire in maniera esemplare i ... Mattatoio Ucraina: in tre mesi morti quasi 30mila russi. Kiev: «Perdiamo 100 soldati al giorno» Ne abbiamo visti tanti, di morti, in questa guerra nel cuore dell’Europa. Oggi sono tre mesi, da quella notte in cui le colonne di blindati russi hanno varcato la frontiera. Ma il numero ...Ne abbiamo visti tanti, di morti, in questa guerra nel cuore dell’Europa. Oggi sono tre mesi, da quella notte in cui le colonne di blindati russi hanno varcato la frontiera. Ma il numero ...