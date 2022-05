Advertising

Roma, 24 maggio 2022 "Benvenuti al Quirinale, voi siete una rappresentanza del meglio che l'Italia può offrire". Così il Presidente della Repubblica, Sergio, che ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, in occasione del trentennale di fondazione, una delegazione di 'Altagamma(Creatività e Cultura Italiana), guidata dal presidente Matteo Lunelli,...... Attività istituzionali - Il Presidentesarà al Quirinale per la Visita di Stato del ... Mario Draghi,il Presidente della Repubblica d'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, in occasione ... Mattarella incontra delegazione Altagamma: "Rappresentate il meglio che Italia può offrire" (Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2022 'Benvenuti al Quirinale, voi siete una rappresentanza del meglio che l'Italia può offrire'. Così il ...