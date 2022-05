"Mascherine, le conseguenze sul sistema immunitario": Maria Rita Gismondo asfalta Speranza (Di martedì 24 maggio 2022) Calano i contagi e il tasso di positività ma a scuola i ragazzi restano imbrigliati in Mascherine soffocanti. Persino il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha invocato un decreto in tempi brevi per liberare gli studenti dall'obbligo di indossarle almeno in questi ultimi giorni di lezione e in previsione della maturità. Qualcosa non torna professoressa Gismondo. «Penso che le Mascherine in questo periodo dell'anno siano più negative psicologicamente e socialmente che positive. C'è un'incoerenza di fondo in una direttiva che non prevede di portarle in ogni ambiente. I ragazzi devono indossarle a scuola ma possono toglierle quando vanno in luoghi di gioco o nelle palestre. Capisce che non ha senso». Maria Rita Gismondo è direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Calano i contagi e il tasso di positività ma a scuola i ragazzi restano imbrigliati insoffocanti. Persino il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha invocato un decreto in tempi brevi per liberare gli studenti dall'obbligo di indossarle almeno in questi ultimi giorni di lezione e in previsione della maturità. Qualcosa non torna professoressa. «Penso che lein questo periodo dell'anno siano più negative psicologicamente e socialmente che positive. C'è un'incoerenza di fondo in una direttiva che non prevede di portarle in ogni ambiente. I ragazzi devono indossarle a scuola ma possono toglierle quando vanno in luoghi di gioco o nelle palestre. Capisce che non ha senso».è direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, ...

