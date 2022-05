Mascherine a scuola, a due settimane dalla fine dell’anno non c’è accordo nel governo. Presidi: “Spettacolo diseducativo per gli studenti” (Di martedì 24 maggio 2022) A due settimane dalla fine dell’anno scolastico, la battaglia sull’uso delle Mascherine a scuola continua a far discutere. Da una parte ci sono i cosiddetti rigoristi (il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, quello della Salute Roberto Speranza; gli scienziati Pier Luigi Lopalco e Andrea Crisanti) dall’altra i permissivi che chiedono di lasciare liberi naso e bocca dei ragazzi almeno in quest’ultimo periodo (i sottosegretari all’Istruzione e alla Salute, Rossano Sanno e Andrea Costa; il Governatore della Liguria Giovanni Toti così come il direttore Malattie infettive del Policlinico “San Martino” di Genova, Matteo Bassetti, e Guido Rasi, responsabile scientifico di Consulcesi ed ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema). Ad oggi, tra i banchi, l’uso del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) A duescolastico, la battaglia sull’uso dellecontinua a far discutere. Da una parte ci sono i cosiddetti rigoristi (il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, quello della Salute Roberto Speranza; gli scienziati Pier Luigi Lopalco e Andrea Crisanti) dall’altra i permissivi che chiedono di lasciare liberi naso e bocca dei ragazzi almeno in quest’ultimo periodo (i sottosegretari all’Istruzione e alla Salute, Rossano Sanno e Andrea Costa; il Governatore della Liguria Giovanni Toti così come il direttore Malattie infettive del Policlinico “San Martino” di Genova, Matteo Bassetti, e Guido Rasi, responsabile scientifico di Consulcesi ed ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema). Ad oggi, tra i banchi, l’uso del ...

